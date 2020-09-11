В Северодонецке спасатели больше часа боролись с возгоранием в гараже

10 сентября в 18:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу: г.. Северодонецк, пр. Центральный, горит гараж.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 35-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что в гараже огнем охвачен легковой автомобиль «OPEL» и личные вещи.

Учитывая обстоятельства пожара для ликвидации были задействованы дополнительные силы и техника 12-й ГПСЧ.

Пожар на площади 40 кв. м локализован в 18:50 и ликвидирован в 19:26.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекались 9 пожарных и 4 единицы техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.