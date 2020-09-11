В Луганской области за минувшие сутки +29 новых случаев COVID-19. КАРТА

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 29 новых случаев COVID-19.
География выявленных случаев:
- г. Северодонецк +6 (из них 1 – в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 2 – прибывшие из ВОТ 3 – с клиническими проявлениями болезни)
- г. Лисичанск +5 (1 – контактировал с зарегистрированным случаем заболевания, 2 – прибывшие из ВОТ, 2 – с клиническими проявлениями болезни)
- г. Рубежное 2 (1 – прибывший из ВОТ, 1 – с клиническими проявлениями болезни)
- Беловодский район 3 (прибывшие из ВОТ)
- Кременской район +1 (с клиническими проявлениями болезни)
- Новопсковский район 2 (прибывшие из ВОТ)
- Станично-Луганский район +6 (прибывшие из ВОТ)
- Марковский район +1 (прибывший из ВОТ)
- Меловской район +1 (с клиническими проявлениями болезни)
- Старобельский район 2 (прибывшие из ВОТ).
Таким образом, имеем всего 533 случая коронавирусной
болезни, среди них 31 ребенок.
Активных больных, сегодня – 257, из них 12 детей. Лечатся в стационарах – 70, амбулаторно – 187.