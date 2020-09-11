“РФ играет на страхе Зеленского утратить перемирие на Донбассе”, – политолог

Россия в последние месяцы активно использует метод “кнута и пряника”, пытаясь вернуть себе инициативу в переговорах по Донбассу, утерянную в июне-начале июля.

Об этом рассказала РБК-Украина аналитик Фонда “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива Мария Золкина.

“Россияне специально нарушают перемирие. Зеленский, получив это перемирие, стал уязвимым в переговорах, потому что он получил то, к чему он стремился более года. Но из-за этого он и украинская сторона вместе с ним стали слабее, потому что появился страх потерять достигнутое, особенно на фоне попыток устроить нормандскую встречу лидеров и на фоне местных выборов. И россияне на этом страхе играют”, – сказала Золкина.

Эксперт также перечислила несколько принципиальных для страны-агрессора моментов на текущем этапе переговоров. Прежде всего, этот тот самый “прямой диалог” между Киевом и лидерами боевиков, хотя бы в каком-то формате, закрепленный хоть в каком-то документе.

Кроме того, говорит Золкина, россиянам важно, чтобы к моменту начала политического урегулирования на Донбассе, связанного прежде всего с местными выборами в ОРДЛО, у Украины не было полноценного контроля над своей границей с РФ.

Да и сам формат переговоров на уровне политических советников тоже таит в себе опасность. Россия явно хочет, чтобы уже на этом уровне – а не на уровне глав государств, как это должно происходить – были приняты принципиальные договоренности, и Украина взяла на себя обязательства, например, по проведению выборов в ОРДЛО или обновлению закона об особом статусе.

“После этого вся дискуссия переносится в ТКГ, где нет немцев и французов, зато есть представители боевиков в статусе приглашенных к консультациям, и там россияне опять будут продвигать идею “прямого диалога”, – резюмировала Золкина.