Гиркин рассказал, сколько Сурков заработал на откатах из Донбасса: «Гигантские деньги»

Один из основных способов заработка на войне на Донбассе — откаты.

Об этом заявил бывший лидер незаконных вооруженных формирований Игорь Гиркин в своем прямом эфире, сообщает ДонПресс

«Сурков (бывший советник президента РФ, — DonPress) для чего везде расставил своих людей? Чтобы так же, как, когда на восстановление Чечни выделялось условно 100 млн, в Чечню доходило 20−25%. Еще из них часть на месте воровали. Сурков во всех своих делах ставил такую систему», — рассказал Гиркин.

По его словам, такая же система существовала и на Донбассе, и вообще везде, где «Сурков у власти».

«Люди должны были расписываться за полную сумму и либо вообще получали 20−30−40% на руки, либо должны были их возвращать. Так же Сурков действовал и на Донбассе», — подчеркнул Гиркин.

Он рассказал, что знает схему, по которой Сурков якобы получал откаты и «отщипывал деньги».

«Здесь были украдены гигантские деньги. Кроме этого жулье на место занималось тем, что пилило на металл заводы. На металл распилили очень много шахт, предприятий — все, что можно и что нельзя. Банкротило за деньги предприятия, которые могли составлять конкуренцию западным или российским компаниям. Уголек гнали в Украину через российских трейдеров, а шахтером — вот! — вместо зарплаты», — заявил Гиркин.

По его данным, долг перед шахтерами сейчас составляет 3−4 месяца на разных угольных предприятиях.Видео