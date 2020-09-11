В сети ходят слухи о начале “войны” за кресло главаря “ЛНР”: “Кремль уже подбирает кандидатуры”

В сети пишут о том, что Кремль недоволен «главой ЛНР» Леонидом Пасичником и готовят для него замену. Telegram- канал «Тайны Луганской республики» сообщает, что одним из претендентов на пост «главы республики» является экс-нардеп «регионал» Сергей Горохов.



“Одним из претендентов на пост главы ЛНР вместо Леонида Пасечника, которым недовольны в Москве и уже начали “сливать”, является Сергей Горохов, гендиректор завода “Маршал”, в прошлом регионал. Долгое время находился в руководстве “Внешторгсервис” олигарха Сергея Курченко. Он уже неоднократно ездил в Москву где общался с кураторами по этому вопросу. Насколько мы знаем он не кандидат №1, но его кандидатура всерьез рассматривается”, – сказано в сообщении.

Другой Telegram-канал “Заметки гражданина” пишет, что Сергей Горохов – “это самый альтернативный вариант”.

“Не могу воспринимать такой вариант развития всерьёз, но место быть имеет.

Здесь всё уже зависит от победы одной из башен Кремля, как лягут карты.

Горохов может быть как самый альтернативный вариант, на который среди народа никто не ставил и не предполагал. Только все упустили из виду, что министр МГБ ЛНР активно включился в большую игру, его тихая сторона уже не устраивает.

Самое интересное, что подвалы МГБ переполнены кем бы вы думали? Правильно, самими МГБшниками, потому что чистки идут серьёзные.

Не стоит выбрасывать из поля действия гражданина Антонова, достаточно серьёзная личность, которая не сотрудничает с Корнетом, Горенко и тем более Пасечником, их пути разошлись давненько.

Почти за каждым ведомством ЛНР стоит свой клан и они очень сильно не дружат.

Началась серьёзная война за кресло Главы ЛНР, это первое.

И второе, тот кто её выиграет и зарекомендует себя перед Москвой будет удостоен карт-бланша по всем направления”, – пишет источник.