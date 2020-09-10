Штаб ООС: НВФ обстреляли украинские позиции возле Шумов

Сегодня, в 14.15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. В свою очередь Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки”, – сказано в сообщении.

Напомним, 9 сентября в ТКГ договорились проводить совместное инспектирование в районе Шумов с участием представителей ОБСЕ, и боевиков ОРДЛО. Однако, 10 сентября в Офисе президента заявили, что инспекция в районе Шумов пока не может состояться.