Таргетированная реклама в Инстаграм – предложения SMMcoua

Стремительно в современном мире развивается Инстаграм, растет по всем направлениям. Динаимчно растут и такие важные показатели как количество пользователей, а также охват возраста и пола. А еще – география подписчиков. И эта площадка – это огромные просторы для поиска клиентов. И важная составляющая – реклама в Инстаграм. Официальной рекламой через Инстаграм, которую вы покупаете у Facebook, является таргетированная реклама. Таргетированная реклама от SMMcoua для вас- по адекватной стоимости. Вы сможете заказать таргетинговую рекламу и узнать о других услугах, сделать верный выбор, ознакомившись с предложениями в удобное для вас время. Также у вас есть возможность созвониться со специалистами, чтобы в мобильном режиме компетентно и абсолютно бесплатно получить ответы на вопросы, помощь в выборе.

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Из положительных характеристик таргетированной рекламы следует выделить адекватную цену, а также возможность найти свою аудиторию. Кроме того, здесь отсутствует человеческий фактор. Блогер может написать в своем посте о вас не то, что вам нужно, либо выложить перед этим рекламу конкурента. При этом ожидаемого эффекта уже не будет. С таргетированной рекламой подобное полностью исключено.

В этой рекламе не требуется в обязательном порядке вести аккаунт в Инстаграм. И если у вас его нет, вы можете отправлять пользователей с рекламы на сайт либо форму заявки.

Таргет – это цель. Таргетированная реклама в Инстаграм через Фейсбук – реклама, которая направлена только на вашу целевую аудиторию. Подобная реклама видна тем, кто заинтересован в вашем продукте. Таргетированная реклама размещается в stories. а также в ленте.

Реклама в ленте маскируется под обычный пост. Иногда ею можно заинтересовать так, что не сразу даже становится понятно, что это реклама. И если это произошло, значит таргетинг настроен безупречно. И вы – целевая аудитория.

Что касается рекламы в сторис, то она появляется, когда вы просматриваете истории тех, на кого подписаны. Здесь есть возможность встраивать картинку либо видео.