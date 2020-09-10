В Кременной расследуют два уголовных дела по факту нарушения избирательного законодательства

Следователями Кременского отдела полиции ГУНП в Луганской области под процессуальным руководством прокуроров Кременского отдела Северодонецкой местной прокуратуры расследуются уголовные производства по фактам подкупа избирателей и умышленного представления в орган ведения Государственного реестра избирателей ложных сведений об избирателях (ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 158 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Установлено, что 8 сентября 2020 года, жители одного из городов области, прибыли к зданию Кременской РГА, с целью представления в орган ведения Государственного реестра избирателей ложных сведений об изменении адреса фактического места жительства, с целью получения открепительного удостоверения, дающее право быть включенным в список избирателей по месту жительства в другом населенном пункте.

Еще одно уголовное производство начато по факту предоставления избирателям неправомерной выгоды за смену места голосования и предоставления голоса за определенного кандидата на должность городского головы г. Кременная.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры области.