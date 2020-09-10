Бойцы ВСУ из Шумов считают готовившуюся инспекцию унижением. ВИДЕО

Украинские военнослужащие говорят, что если на их позиции на передовой пустят боевиков, это будет не только унижение для них, но и для всех украинских войск.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Антикор

По словам военнослужащих, обвинения боевиков в строительстве укреплений являются беспочвенными, так как они не могут этого делать в связи с постоянным наблюдением со стороны ОБСЕ.

«Каждую ночь летает беспилотник ОБСЕ над нашей линией, ведет съемки. Все фиксируется! Вы же прекрасно видели, что все на месте, а то что мы дообустраиваем наши позиции, то мы их просто дообустраиваем», — сказал старшина ВСУ с позывным «Вагиф».



Стоит отметить, что инспекция уже отменена: в Офисе Президента Украины назвали причину