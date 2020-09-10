Послы G7 выступили с важным заявлением из-за возможной отставки Абромавичуса

Послы стран Большой семерки выступили с заявлением о возможном увольнении главы “Укроборонпрома” Айвараса Абромавичуса, о котором стало известно накануне.

Как передает “источник”, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter вечером 9 сентября.

В G7 отметили, что новое руководство госконцерна “Укроборонпром” должно стоять на принципах прозрачности и надлежащего управления.

“Реформа “Укроборонпрома”, которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать “Укроборонпром” согласно принципам Организации экономического сотрудничества и развития. Только руководство, приверженное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех “Укроборонпрома””, – говорится в заявлении.

Как известно, экс-министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус возглавил “Укроборонпром” в августе 2019 года.

Среди кандидатов на должность гендиректора “Укроборонпрома” называют экс-нардепа Сергея Тихонова и заместителя Абромавичуса Михаила Морозова.

Напомним, заместитель секретаря СНБО и генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью Роксане Руно в программе “Всьо по бєспрєдєлу” на “источник TV” заявил, что его полномочия в СНБО сильно урезали, а также не дают встретиться с президентом Владимиром Зеленским.