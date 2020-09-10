Навальный пришел в себя и может говорить – Der Spiegel

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который после отравления находится на лечении в немецкой клинике “Шарите”, пришел в себя и может говорить – вероятно, он сможет раскрыть детали происходящего накануне отравления.

Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, состояние Навального заметно улучшилось, из-за чего полиция опасается новых покушений.

Государственное управление уголовной полиции Берлина уже ужесточило меры безопасности в отношении политика. Вокруг клиники увеличили число офицеров, Навальный находится под наблюдением силовиков прямо в больнице.

“Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей. Он снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности своего падения на борту самолета, летевшего из Томска в Сибирь в Москву. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением”, – говорится в материале.

Как сообщал “источник”, министры иностранных дел стран-участниц G7 выпустили заявление, в котором осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального.