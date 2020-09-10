“Это только первая пуля”: политолог считает, что РФ “прощупывает” уступчивость Украины на Донбассе

Политолог Сергей Таран предупредил о надвигающейся катастрофе: выполнение требований НВФ на Донбассе по инспекции позиций ВСУ может обернуться для Украины сдачей национальных интересов.

Об этом сообщает Диалог

“Это будет только первая пуля, которую запускают россияне, чтобы проверить, готова ли украинская сторона идти на требования и уступки террористов. Если сейчас пойдут на это требование, то завтра террористы будут выдвигать другие требования. Будут проверять другие позиции”, – отметил эксперт.

Если Украина готова на совместные инспекции с террористами, то для международного сообщества это будет сигналом, что Киев признал “Л/ДНР” стороной конфликта.

“Это то, чего хочет Россия. Это и будут те прямые переговоры, которых хочет Москва”, – отметил Таран.

Политолог предупредил Офис президента, что, думая о мире, украинцам предлагают деформацию войны с Россией во внутренний конфликт.

Как сообщалось ранее, 9 сентября во время экстренного заседания ТКГ стороны договорились о совместной инспекции позиций ВСУ под оккупированной Горловкой.