Ющенко рассказал, что нужно сделать для завершения конфликта на Донбассе

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Российская Федерация является постоянной стороной в конфликтах на востоке Европы.

Об этом он написал в своем Fаcebook, передает Хвиля

«Сейчас в Европе 7 конфликтов, 6 из которых на востоке Европы. Если посмотреть на политическую карту, значительная территория покрыта конфликтами. Постоянной стороной в конфликте на востоке Европы является Россия, к тому же она выступает оккупантом и агрессором! Вопрос конфликта на востоке Украины или в Крыму – это вопрос не только украинский. Оно касается поляка, чеха и других»,- написал Ющенко.

Он отметил, что по планам Кремля в любом проекте должна участвовать Украина.

«На повестку дня выносится две точки зрения. Первая, где идет формулировка о внутреннем конфликте и антитеррористической операции. Другая – это война», – подчеркнул Ющенко.

Он считает, что важным моментом является то, чтобы за столом переговоров относительно конфликта на Донбассе сидели именно те, кто являются авторами конфликта, в противном случае решить конфликт не удастся.

«Такой конфликт будет продолжаться вечно», – подытожил Ющенко.