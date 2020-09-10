Ермак мог согласовать с Козаком уступки по Донбассу и Крыму, — Богдан

Иностранные дипломаты и спецслужбы верят в существование соглашения между главой Офиса президента Андреем Ермаком и замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которое предусматривает взаимные уступки по Донбассу и аннексированному Крыму

Об этом заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает “ДС”.

По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

“Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы… Это какой-то алгоритм действий. “Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то”, – сказал он.

При этом Богдан подчеркнул, что этот план – утопия.