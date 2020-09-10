Береза эмоционально обратился к Зеленскому после встречи ТКГ: “Помешательство или…”

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза, занимающийся волонтерской помощью ВСУ, эмоционально отреагировал на итоги экстренных переговоров ТКГ, которые инициировал оккупированный Донецк.

Об этом сообщает Диалог

“С какого перепуга, после того, что у нас трое погибших воинов, которых убили сепары и российские военные присутствующие на Донбассе, Владимир Зеленский соглашается на инспекцию наших позиций в Шумах с участием представителей боевиков? Как это называется? И не мы инспектируем их позиции с которых нас обстреливают, а они наши. Это на Банковой осеннее помешательство или просто сезонное обострение. Потому что ничем иным я подобное объяснить не могу. Хотя есть еще один вариант – это плановое и пошаговое начало сдачи интересов в рамках каких-то кулуарных договорняков с Кремлем. Или все же помешательство?” – написал Береза.