В центре Минска массовые задержания участниц акции в поддержку Колесниковой: фото и видео

В Минске массово задерживают участников акции протеста в поддержку белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на TUT.BY.

Возле станции метро “Немига” двое в зеленой форме заволокли под руки маленькую девушку в микроавтобус.

Люди в балаклавах загружают протестующих в микроавтобусы. Протестующих осталось меньше 10. Несколько микроавтобусов без номеров уехало, осталось 4.

Журналистов попросили отойти и не мешать силовикам. Протестующие стоят в сцепке. У одной девушки, которая снимала, отобрали телефон. Еще двоих женщин ведут в микроавтобус. Оставшиеся скандируют: “Позор!”, “Бандиты!”.

Небольшая группка девушек после отъезда людей в балаклавах вышла на улицу Комсомольская и идет в сторону проспекта.

Возле торгового центра “Немига 3” человек без формы показал одной из протестующих удостоверение, когда она попросила представиться он попросил ее уйти.

Со стороны метро к протестующим идет человек 15 девушек в сцепке с плакатами. Еще несколько человек погрузили в микроавтобус.

Как сообщал “источник”, ранее член Координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак перестал выходить на связь, после того как в штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, где он находился, вошли люди в масках.

Напомним, что стали известны подробности задержания в Беларуси оппозиционерки Марии Колесниковой, ее подозревают в захвате власти.