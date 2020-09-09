Когда и на сколько увеличат зарплаты украинским учителям: заявление министра

Украинским учителям в 2021 году дважды повысят зарплаты. В течение года их зарплаты вырастут на 30%.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает пресс-служба Кабмина.

Размеры должностных окладов увеличат с января 2021 года всем работникам, оплата труда которых осуществляется по Единой тарифной сетке, в том числе и учителям.

Например, ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 составит 6 461 грн, а на 1 июля – 7 001 грн. Фактически, расчетная заработная плата учителей с 1 января 2021 составит 12 911 грн, а с июля – 13 990 грн.

Кроме этого, создана рабочая группа для разработки проекта Концепции трансформации оплаты труда работников заведений и учреждений образования и науки.

Как сообщал “источник”, в Украине готовится реформа оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. Профсоюз работников образования и науки считает изменения незаконными.