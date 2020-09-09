Ехал на желтый сигнал светофора: в Северодонецке водитель «SUZUKI» сбил на “зебре” девушку

Утренняя спешка участников дорожного движения, предварительно, стала причиной дорожно-транспортного происшествия на перекрестке ул. Гагарина и пр. Космонавтов г. Северодонецка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сегодня, 9 сентября, в 8.50 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что 48-летний водитель автомобиля «SUZUKI», двигаясь «прямо» по ул. Гагарина, на желтый сигнал светофора совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Сейчас девушка-пешеход находится в местной больнице для определения причиненных телесных повреждений. После установления обстоятельств происшествия и степени тяжести телесных повреждений, будет принято решение о квалификации события.