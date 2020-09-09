Как проходит ремонт путепровода в Счастье. ФОТО

Недалеко от города Счастье проводится капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Путепровод расположен на км 68 + 910 автомобильной дороги государственного значения Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк. Общая ширина путепровода – 26,2 метра, полная длина – 63,6 метра.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Дорожники придерживаются графика проведения ремонтных работ.

Работы организованы в двухсменном режиме, в дневную смену работает 26 сотрудников фирмы-подрядчика, в ночную смену – 5 работников.

Работы проводит фирма-подрядчик ООО «Укртрансмост» (Киев).

Прораб ООО «Укртрансмост» Андрей Мостовой уверен, что все работы будут завершены своевременно:

«Сейчас уже полностью готова левая часть путепровода. Теперь мы приступили к работам на правой части, а именно – демонтаж асфальтобетонного покрытия, демонтаж деформационных швов, демонтаж барьерного ограждения. После этого мы приступим к работам по армированию и подготовке к бетонированию основной части путепровода. Все работы выполняются по графику и будут завершены своевременно, как это и предусмотрено соглашениями в текущем году ».

Движение транспорта по левой полосе восстановлено. Была произведена укладка гидроизоляции, полностью закончено бетонирование и укладка верхнего слоя асфальтобетона, установлено барьерное ограждение.

Источниками финансирования капитального ремонта инфраструктурных объектов (мостов, путепроводов) являются средства государственного бюджета.

Сдача двух объектов в эксплуатацию – до конца текущего года. Ожидается, что при благоприятных погодных условиях, в ноябре должны быть завершены основные работы, которые обеспечат беспрепятственный проезд.