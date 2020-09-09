Гайдай: “Люди, переходящие КПВВ в Станице Луганской, видят классную отремонтированную дорогу и говорят, что здесь есть развитие”

Слова главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая о восстановлении экономического сотрудничества со временно неподконтрольными районами Луганской области были вырваны из контекста.

Об этом сам глава области сообщил в комментарии Укринформу.

“Мы же все-таки движемся в направлении мира. Мы же хотим вернуть наши территории, а это делается не исключительно какими-то военными операциями, а еще и экономически, информационно так же. А информационную войну мы проигрываем. Потому что, если проехаться по линии разграничения, мы будем видеть на экранах телевизоров передачи российских каналов, слышать по радио только российское вещание. И хотя сейчас мы заканчиваем строительство новой телевышки, планируется у нас сотрудничество с СНБО, с Министерством реинтеграции по противодействию этой информационной агрессии, но эта война нами пока что проиграна. Что касается экономики – просто не надо вырывать из контекста слова. Никакого экономического сотрудничества с оккупированными территориями не может быть, пока существует, к примеру, запрет тушить пожар самолетами. Пока мы получаем такие справки… Вот я каждое утро получаю их – и сегодня, к сожалению, у нас уже один погибший военный, которого застрелил снайпер российско-оккупационных войск”, – рассказал Сергей Гайдай.

Он уточнил, что восстановление экономического сотрудничества будет полезно в рамках концепции реинтеграции Донбасса в Украину.

“Но только тогда, когда мы предпримем определенные шаги в плане дипломатическом; получим определенные гарантии. То есть речь не идет о том, что все нужно делать здесь и сейчас. Потому что, конечно: пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война Российской Федерации против Украины, это – невозможно. Вообще”, – добавил Сергей Гайдай.

Он также отметил, что свои заявления ни с кем из руководства страны не согласовывал.

“Просто, смотрите, откуда взялось это заявление: мы подсчитывали, сколько денег мы ежегодно получали, пока не была введена «блокада» в 2017 году. Можно сказать, на два с половиной миллиарда гривен больше, чем сейчас. За эти деньги действительно можно было сделать много километров дорог, отремонтировать многие школы, построить новые медицинские учреждения. И когда люди спекулируют даже по поводу строительства дороги Северодонецк – Станица Луганская, мол, вот, делают для сепаратистов хорошую дорогу… Дорога сделана совсем не для сепаратистов.

В субботу мы обсуждали это с руководителем военно-гражданской администрации (Северодонецка, Александром Стрюком – авт.), председателем Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. Мы получаем информацию даже от людей, которые переходят через КПВВ. Когда они увидели отремонтированную классную дорогу – уже говорят:” У вас видно, что хоть что-то развивается, а на оккупированной территории такого, к сожалению, нет”. Опять же, что касается дороги. Председатель Станично-Луганской РГА говорит, что местные предприниматели стали больше продукции отправлять на Киев, в Северодонецк, начали больше зарабатывать, развивать свои бизнесы. Потому что по этой дороге они едут полтора часа, а не три с половиной, как раньше. Поставщики, или те бизнесмены, которые закупали продукцию, теперь с удовольствием приезжают туда. О чем это говорит? О развитии района в экономическом плане”, – подметил Сергей Гайдай.

Глава облгосадминистрации еще раз подчеркнул, что все шаги нужно рассматривать только в рамках реинтеграции.

“У меня висит карта всей Луганской области. Мы же планируем ОТГ – уже сейчас – и на неподконтрольную территорию. Районы – на неподконтрольную территорию тоже. Ведь это все равно Украина. Да? Оккупированная часть, но Украина. И мы от этого никогда не откажемся. Поэтому в рамках реинтеграции можно рассматривать определенные шаги. В том числе и, возможно, восстановление экономических отношений. Но еще раз говорю – это не просто банально взять сейчас таможни какие-то построить и напрямую заняться торговлей. Нет, нельзя, потому что это будет финансирование терроризма”, – резюмировал он.