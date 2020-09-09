“Никакой концерт Лепса не заменит свободу”, – дончане ответили на восторг Пушилина

Главарь формирования “ДНР” Денис Пушилин с восторгом заявил о 70 тысячах человек, присутствовавших на концерте Лепса в Донецке. Однако еще разгар “русской весны-2014” в Донецке было вычислено, что площадь Ленина размером в 2000 квадратных метров при условии размещения на одном квадратном метре максимум четырех человек, может вместить не более 10 тысяч человек.

“Все очень ждали его выступление. Неудивительно, что после первых же песен возникла атмосфера всеобщего ликования, ощущение свободы и мирной жизни”, – заявил Пушилин, пишет Диалог.

Жители Донецка ответили ему в соцсети: “Никакой концерт Лепса не заменит свободу”, “А когда-то звезды мирового уровня блистали в Донецке, а не только потасканные попсовики”, “Так не удивительно – свезли со всех концов. А в Дэнэрэ сейчас единственное развлечение – халявный своз куда-нить, даже на убогого Лепса”, “Ковидла Пушиле только КПВВ не открывать нужна – а для показухи о ней забывают”, “Ждем 7-14 дней. Будет ли в отчётах о заболевших, посетил концерт Лепс”, “Раньше этот лепс в каждое второе ПГТ с гастролями приезжал, а теперь событие* аж со всей области людей свезли на концерт”, “Это же может убить людей больше, чем война за все годы!!! Куда смотрит власть?О чем думают сами люди?”.