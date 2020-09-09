Вагоны поезда “Кондрашевская Новая-Лантратовка” украсили патриотическими надписями. ФОТО

Недавно на пассажирских вагонах поезда Кондрашевская-Нова – Лантратовка появились яркие надписи “Луганщина единая ” и “Станица Луганская – сердце мира Украины!”.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

“Теперь это не просто поезд, как тысячи других обычных поездов, а поезд из Станицы Луганской! И все это благодаря плодотворному сотрудничеству АО “Укрзализныця” (руководство станции Кондрашевская-Новая), общественным активистам и социально-ответственному бизнесу КДЦ «Фармбиотест», выступившему в качестве спонсора”, – сказано в сообщении.