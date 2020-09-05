Кравченко: “В случае атаки боевики получат ответ всеми имеющимися силами и средствами”

Обвинения боевиков в том, что украинские военные якобы оборудуют инженерные сооружения в районе села Шумы не соответствуют действительности. В случае атаки будет дан адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами. Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Он сообщил, что вместе с руководителем украинской стороны СЦКК провел проверку информации из заявления главаря боевиков Пушилина, передает news.liga.net

“По результатам проверки установлено, что эти обвинения не соответствует действительности, являются провокационными и несут в себе политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 трехсторонней контактной группой”, – говорится в заявлении Кравченко.

По его словам, за указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в Шумах не допускала, “как и противоположная сторона”.

“В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами”, – заявил Кравченко.