Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за приказа главаря “ДНР” открыть огонь по украинским военным

Украинская сторона созывает срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина, который приказал боевикам открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала “Прямой”, передает “ДС”.

ТКГ соберется завтра, 6 сентября, чтобы обсудить приказ главаря боевиков уничтожить украинские укрепления в районе населенного пункта Шумы, расположенного вблизи линии разграничения.

“Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали ответный шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра”, — отметил он.

Сегодня главарь пророссийских боевиков так называемой “ДНР” Пушилин дал приказ атаковать в понедельник, 7 сентября, укрепления подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы. Он добавил, что направит информацию об этом решении в Трехстороннюю контактную группу.