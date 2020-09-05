Пожары на Луганщине: одно возгорание уже полностью ликвидировано

4 сентября в 15:30 очаг возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Пожар 2 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

4 сентября в 21 час. 50 мин. между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станич-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива. По состоянию на 7 ч. 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧ Украины в Луганской области во взаимодействии с командованием Операции объединенных сил.