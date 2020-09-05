Заложник НВФ “ДНР” Синченко вскрыл себе вены: “Не выдержал пыток”

Украинский патриот Григорий Синченко, захваченный в плен боевиками, из-за пыток в Донецком “СИЗО” вскрыл себе вены.

Об этом Укринформу сообщила его мать Татьяна Гулевская.

“Его зверски били, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша вскрыл вены и кровью в камере написал протест против пыток”, – сказала Татьяна.

Григорий сейчас находится в больнице при “СИЗО” , в одиночной камере, уточнила Гулевская. Она добавила, что по словам сына, к пыткам и избиениям причастен следователь Станислав Кошевой.

Как сообщал Укринформ, 25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора. В декабре 2017 Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

В октябре 2019-го Синченко снова задержали “спецслужбы ДНР”. Долгое время родные не знали, где находится Григорий. В июле этого года ему удалось бежать. Около месяца ему удалось прятаться в Донецке. Все это время по местному телевидению показывали фото Григория со следами шрамов и ожогов на лице, обещая награду за его поимку. Татьяна Гулевская предполагает, что его сдали бевикам те люди, к которым он обратился за помощью.

Что касается Станислава Кошевого, до оккупации Донецка он работал следователем Горняцкого РО г.Макеевки.