В Луганской области выявили 29 новых случаев COVID-19

В Луганской области зафиксировано 29 новых случаев COVID-19. В Украине очередной антирекорд – 2836 в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – пять человек, город Лисичанск – семь, город Рубежное – два, Новоайдарский – один, Станично-Луганский – три, Старобельский – четыре, Меловской районы – семь.

Среди них: 23 из ранее определенных контактных лиц, три прибыли из временно оккупированных территорий, один больной пневмонией, двое – с клиническими признаками тяжелого течения ОРВИ.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 425 человек.

Из них выздоровели – 225 (9 за последние сутки); лечатся – 197 (54 – в стационаре; 143 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 32,7%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 сентября (в 9:00) в Украине 133 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61649 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2836 новых случаев. Всего проведено 1673316 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1036 пациентов.