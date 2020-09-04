Украина выступила с официальным заявлением по отравлению Навального

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров нашей страны задействовать санкции против России из-за отравления оппозиционного политика Александра Навального.

Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 4 сентября

Министр утверждает, что у него нет оснований не доверять немецкой лаборатории, которая установила отравление Навального. По отношению к России он доверия не питает.

“Для них не существует границ, когда им надо кого-то отравить… Это происходит по всему миру”, – заявил он.

По этому поводу Кулеба призвал задействовать эффективный механизм влияния на Россию, включая применение санкций и пересмотр политики по “Северному потоку-2”.

“Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все те, кто оппонируют политике РФ, должны задействовать действенный механизм влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики по строительству газопровода “Северный поток-2”, – заявил он.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 4 сентября, в Брюсселе состоится заседание НАТО на уровне послов для обсуждения ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.