Появились официальные данные о заражении патриарха Филарета коронавирусом

Заражение коронавирусом у главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарха Филарета (Денисенко) было обнаружено во время планового тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ КП на аккаунте в Twitter.

“Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Филарета во время планового тестирования выявлено положительный результат на COVID-19. Сейчас владыка проходит курс лечения в больнице”, – сказано в официальном заявлении..

В сообщении также подчеркнули, что состояние здоровья Филарета удовлетворительное.

Как сообщал “источник”, ранее архиерей ПЦУ, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко заразился коронавирусом. При этом Драбинко отметил, что об источнике инфицирования, времени и месте заражения ему пока неизвестно.