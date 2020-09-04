Обеспечение жильем переселенцев: правда и мифы

“Юридический советник для переселенцев” разбирался в острой теме – обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц. Что из того, о чем пишут правда, а что домыслы?

Переселенцы имеют право приватизировать «временное жилье» после 5 лет проживания в нем- ❌ Миф

На самом деле, согласно Постановлению Кабмина от 26.06.2019 № 782 внутренне перемещенные лица, которым предоставлено «временное жилье», не имеют права его приватизировать ни через год, ни через 5 лет после вселения в него. Так же запрещается переселенцам и обменивать и осуществлять разделение такого жилья, использовать его для осуществления предпринимательской деятельности, сдавать в поднаем или вселять в него других лиц, не указанных в договоре пользования.

Многодетные семьи имеют право получить беспроцентный кредит для покупки жилья по программе «Собственный дом» – ✅ Правда



Соответствующие возможности для многодетных семей, в том числе из числа переселенцев, предусмотрены постановлением Кабмина от 05.10.1998 № 1597 (с изменениями). Следовательно, заемщик, имеющий трех и более детей (в том числе усыновленных и / или таких, которые находятся под его опекой / попечительством), освобождается от уплаты процентов за пользование льготным кредитом в течение действия кредитного договора с даты представления копии подтверждающих документов (свидетельства о рождении детей, документов об усыновлении, установлении опеки или попечительства, удостоверение родителей многодетной семьи).

Вместе с тем в этом случае следует помнить о некоторых нюансах, а именно:

🔹 приобрести жилье за ​​кредитные средства можно только в сельской местности;

🔹 максимальная сумма, которую можно получить по программе для приобретения жилья составляет 300 тыс. грн;

🔹 для участия в программе допускаются внутренне перемещенные лица при условии, что они:👉 могут подтвердить свою платежеспособность ;.

👉 имеют место прописки на территории села или рассматривают вариант переселения для постоянного проживания в сельскую местность и регистрации места проживания там;

👉 работают на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности, в личных крестьянских хозяйствах, функционирующих в сельской местности и расположенных в пределах района проживания или смежных районах;

👉 ранее не получавших кредит по этой программе;

🔹 кредит предоставляется на срок до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.

ВПЛ, которые являются участниками АТО, могут получить денежную помощь для приобретения жилья – ✅ Правда



Такая возможность предусмотрена Постановлением Кабмина от 18.04.2018 № 280. Собственно для участия в программе допускаются внутренне перемещенные лица при условии, что они:

🔹 принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления;

🔹 признаны лицами с инвалидностью вследствие войны III группы в соответствии с пунктами 11-14 ч. 2 ст. 7 или участниками боевых действий в соответствии с пунктами 19-20 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

🔹не менее года состоят на учете как ВПЛ по месту фактического проживания в пределах г.. Киев или в пределах одной области;

🔹находятся на квартирном учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий;

🔹 не обладают и не обладали в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о назначении денежной компенсации, имущественными правами или правом собственности на недвижимое имущество, отвечающим жилищным нормам, расположенном в населенных пунктах на подконтрольной Украины территории (кроме жилого помещения, разрушенного или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО или мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации);

🔹 ранее не получавших жилое помещение или денежную компенсацию за надлежащие для получения жилые помещения.

«Временное жилье» предоставляется переселенцам бесплатно только на 1 год – ✅ Правда, но частично



Согласно Постановлению Кабмина от 26.06.2019 № 582 переселенцы могут претендовать на бесплатное получение во временное пользование жилья по месту их фактического проживания / пребывания в размере не менее 6 м2 на одного человека. Предоставляется такое жилье в год при условии оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Вместе с тем при отсутствии существенных изменений, повлекших внутреннее перемещение, или обстоятельств, существовавших ранее и если переселенец не получил другое место жительства, он не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока договора пользования вправе подать пакет документов для дальнейшего пользования «временным жильем». В этом случае продления срока проживания в «временном жилье» осуществляется в соответствии с общими условиями программы.

Пенсионеры не могут быть участниками жилищных программ для ВПЛ – ✅ Правда, но частично



В большинстве жилищных программ, участниками которых могут быть переселенцы, пока действительно действуют возрастные ограничения. Так, пенсионеры по возрасту выпадают из перечня лиц, имеющих право взять кредит для приобретения жилья по программам «Собственный дом» и «Ипотека под 3%». Однако в других случаях наличие пенсионного удостоверения может или не иметь значения вообще, или же, наоборот, оказывать дополнительные преимущества для решения жилищного вопроса.



Так, пенсионеры-переселенцы, в частности, могут быть полноправными участниками программы «Доступное жилье», которая предусматривает приобретение жилья с 50% оплатой нормативной стоимости. Они имеют право и на денежную компенсацию на приобретение жилья по Постановлению Кабмина от 18.04.2018 № 280, если, кроме того, являются участниками АТО.

Отдельно отметим, что пенсионный возраст является дополнительным преимуществом для ВПЛ в программах обеспечения временным и социальным жильем.