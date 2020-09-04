Закончится ли война на Донбассе до конца года? Мнение эксперта

Международный обозреватель Андрей Бузаров не верит в окончание войны на Донбассе в ближайшее время.

Об этом он рассказал в комментарии “ФАКТАМ”.

“Окончание войны до конца года? Не думаю, что это реально. Для этого сейчас вообще нет никаких предпосылок. Несмотря на заверения Зеленского и его искреннее желание закончить войну, по факту на сегодняшний день ситуация на Донбассе за последний год особо не изменилась. И поэтому, скорее всего, ни в этом, ни в следующем году война не закончится. И, возможно, даже не будет приостановлена, — уверен Бузаров. — Но давайте сначала разберемся в терминах. Окончание войны не означает урегулирование конфликта. И урегулирование конфликта не означает реинтеграции Донбасса. Сейчас власти Украины как первоочередную ставят перед собой задачу полностью прекратить огонь. А вот реинтеграция Донбасса — это будет отдельный политический аспект. Но пока и для реинтеграции нет ни политических, ни внутриполитических предпосылок”.

Эксперт считает, что нынешнее перемирие – это безусловно плюс, но сколько оно продлится, сказать сложно.

“И очень хорошо, что мы достигли этого перемирия. Но, полагаю, это временное явление. Очень сложно сказать, сколько может продлиться нынешнее перемирие на Донбассе. Дело в том, что следующий этап — это разведение войск, контроль за разведением и многие другие вещи. Они на сегодняшний день не согласованы. Как это все будет происходить — никто не знает. Кроме того, нет предпосылок для того, что разведение войск будет и дальше продолжаться безболезненно. В нашем обществе есть определенные силы, которые разведение войск воспринимают, как капитуляцию”, – отметил Андрей Бузаров.

Также обозреватель указывает, что уже сейчас нужно продумывать дальнейшие шаги в случае, если война в ближайшем будущем не завершится.

“Уже сейчас надо думать, что делать, если война не закончится в ближайшее время. Нужно думать о социально-гуманитарной интеграции украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях. Нужно думать о том, как имплементировать Минские соглашения. Все эти вопросы остаются открытыми. И ответов на них мы пока не услышим”, – резюмировал эксперт.