Сладкие угощения на Новый год под заказ – подарок своими руками!

Мы, родители, хотим, чтобы детство наших детей было запоминающимся. Поэтому к любому празднику начинаем подготовку заранее, особенно если это Новый Год – самая волшебная пора, когда все желания сбываются! Мандарины, салюты и сладкие угощения – вот с чем ассоциируются зимние праздники у малышей.

Детские наборы являются, пожалуй, самым долгожданным презентом. Ведь яркие и тематические коробочки с конфетами привлекают даже взрослых. И это не удивительно!

Современные родители, стараясь удивить своих чад, покупают новогодние подарки для детей под заказ. Ведь это замечательная возможность самостоятельно выбрать дизайн коробки, марку сладостей и даже дополнительно вложить туда символическую игрушку, календарь или открытку.

В чем преимущества новогодних угощений под заказ?

Подарки на Новый год детям всегда выбираются с особым трепетом – хочется, чтобы все было идеально. К сожалению, в магазинах приобрести что-то оригинальное невозможно. Ведь в основном, все сладкие презенты однотипные. С заказными лакомствами у вас будет возможность реализовать любую идею: начиная с коробочкой и заканчивая конфетами.

Интернет-магазин «SLADOK» специализируется на оформлении шоколадных наборов под индивидуальные требования. У нас широкий выбор различных упаковок:

картонные,

в виде тубуса;

в мягкой игрушке;

в крафтовых коробках.

Также мы позаботились о самых маленьких малышах, которые еще не кушают шоколадки – у нас есть эко-подарочки, приготовленные на основе различных фруктов. Вы только представьте каким довольным будет ваш кроша такому правильному и полезному сюрпризу.

Конфеты вы тоже сможете выбрать самостоятельно. Мы сотрудничаем с самыми популярными производителями, которые предоставляют нам вкусности самой первой свежести. Именно поэтому мы всегда можете гарантировать – все ваши заказы будут максимально свежие и очень красивые!

Отличный и бюджетный вариант для садика или школы

У нас вы сможете заказать подарки на Новый год детям оптом. Это позволит вам существенно сэкономить и заодно оформить подарки на свое усмотрение. Это будет хорошим вариант для презентов в сад и школу. Ваши дети будут в восторге от необычных коробочек и качественных сладостей.

Если вы хотите подарить ребенку море ярких и вкусных эмоции, то подарочки от SLADOK – это 100% попадание! Мы поможем вам оформить нереально крутой набор, который сделает вашего малыша самым счастливым!