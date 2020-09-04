Инвестиции в проект ElectroUkraine — отзывы

Инвестиции в бизнес, недвижимость, фонды, золото — привычные вложения для жителей многих стран ради увеличения ежемесячных доходов и накопления капитала на длительной дистанции. Инвестиции всегда сопряжены с риском, так как есть шанс банкротства компании, снижения стоимости акций и других факторов. Потерять накопления можно только при неправильном подходе к инвестициям, так как необходимо выбирать привлекательные компании и проекты, которые будут востребованы через год, два, десять лет.

Большой привлекательностью пользуются вложения в компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, а также проектов, которые предлагают решения в сфере экологии, такие как Electroukraine. Компания занимается продажей электрокаров и планирует открытие сети зарядных станций для электрокаров в Украине. Реальные electroukraine инвестиции отзывы и условия представлены на официальном сайте компании.

Рынок электромобилей в Украине

На состояние окружающей среды и климата обращают внимание все большее количество компаний. Не остался в стороне и автомобильный рынок. Владелец компании Tesla, которая специализируется на выпуске электрокаров, вошел в топ-3 богатейших людей мира. Электрокары выпускает не только американская компания Tesla, но и другие известные компании:

Mitsubishi;

Mazda;

Bugatti;

Jaguar;

Chevrolet;

Peugeot.

Рынок и популярность электрокаров постепенно растет, так как увеличивается мощность машин, запас хода и снижается время одного цикла зарядки.

Многие компании производят экологически чистые автомобили, остальные также смотрят на перспективы этого рынка и разрабатывают концепты, которые планируют запускать в серийное производство.

Перспективы развития

Глобальное потепление и негативное влияние ДВС на состояние окружающей среды приводит к тому, что электроавтомобили становятся все более востребованными. Главным сдерживающим фактором развития рынка электрокаров остается плохо развитая инфраструктура. Не все города готовы предложить владельцам электрокаров зарядные станции. Инвестиции в развитие этой отрасли принесет большие дивиденды в дальнейшем.

Компания Electroukraine предлагает инвестировать в развитие сети зарядных станций, при этом годовой доход составит от 24,5 процента годовых, так как рынок перспективный и активно развивается.