В Меловом коммунальное предприятие закупило пресс для пластика

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В пгт Меловое продолжается проект по внедрению системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает поселковый совет.

Партнерами реализации проекта является Меловской поселковый совет в части софинансирования, и Меловское ЖКП, которое будет заниматься сбором и прессованием пластика с последующей его переработкой. Сейчас закупили гидравлический пакетировочный пресс для пластика.


Этот проект реализуется ОО «ГЕНЕЗИС» при организационной поддержке ОО «Взаимодействие-Плюс» в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.

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