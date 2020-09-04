В Меловом коммунальное предприятие закупило пресс для пластика

В пгт Меловое продолжается проект по внедрению системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает поселковый совет.

Партнерами реализации проекта является Меловской поселковый совет в части софинансирования, и Меловское ЖКП, которое будет заниматься сбором и прессованием пластика с последующей его переработкой. Сейчас закупили гидравлический пакетировочный пресс для пластика.



Этот проект реализуется ОО «ГЕНЕЗИС» при организационной поддержке ОО «Взаимодействие-Плюс» в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.