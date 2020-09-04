В Лисичанске парень выращивал в своей комнате коноплю

Вчера, патрульные роты ТОР получили вызов о домашнем насилии на улице Харьковской в ​​Лисичанске.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Заявительница пояснила, что у нее возник конфликт с сыном и когда она начала вызывать полицию, он сбежал. Мать рассказала, что конфликты в семье стали возникать все чаще, сын не пускал никого в свою комнату, постоянно закрывал ее на замок, а окна вообще заложил кирпичом.

Оказалось, когда сын поспешно бежал из дома, то забыл запереть дверь. Когда патрульные, с разрешения хозяйки, попали в комнату, то обнаружили там целую плантацию из 36 кустов, похожих на каннабис, выращивание которых запрещено законом.

Получив детальное описание внешности парня, патрульные отправились на поиски. Не прошло и полчаса, как вероятного владельца плантации задержали.

Для установления всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла все вещества для проведения экспертизы. Ткож во время осмотра помещения обнаружены три свертка с порошкообразным веществом.

В действиях гражданина усматривается нарушение ст. 310 УК (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).