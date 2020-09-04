Разрушительное пламя: в Волчеяровке огонь уничтожил 5 нежилых домов и повредил 1 жилой дом

3 сентября в 12:54 мин. в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что горит сухая трава на открытой территории по адресу: Попаснянский р-н., с. Волчеяровка, ул. Федорова.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.



Прибыв на место пожара спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что по указанному адресу горит сухая трава. В связи с угрозой распространения огня на рядом расположенные жилые дома были привлечены к тушению пожара дополнительные силы и техника.



Пожар на площади 48 га локализован в 17:40 и ликвидирован в 22:19.



Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.



К ликвидации пожара привлекалось 30 человек личного состава и 6 единиц техники.

В результате пожара огнем уничтожено 5 нежилых домов, поврежден 1 жилой дом и спасены 15 жилых домов. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.