ГМС в Луганской области временно прекращает личный прием гражданам

В связи с эпидемической ситуацией в Украине и с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с 4 сентября 2020 руководителями территориальных подразделений и аппарата Управления Миграционной службы Луганской области временно прекращено проведение личного приема граждан , предусмотренного Законом Украины «Об обращениях граждан».

Об этом сообщает пресс-служба Миграционной службы в Луганской области.

Предоставление административных услуг территориальными подразделениями Миграционной службы Луганской области (https://dmsu.gov.ua/luhansk/pidrozdily.html) продолжаются в соответствии с постоянным графиком работы по соблюдению противоэпидемических мероприятий.

Обратиться в Миграционную службу Луганской области можно по телефону горячей линии:

🔵 (067) 315-85-81 – все вопросы, кроме вопросов по делам иностранцев и лиц без гражданства;

🔵 (097) 342-32-59 – по вопросам по делам иностранцев и лиц без гражданства.

С письменным обращением:

🔵 средством почтовой связи по адресу: ул. Партизанская 12, г.. Северодонецк, Луганская область, 93404;

🔵 написав непосредственно на электронную почту: lg@dmsu.gov.ua;

🔵 обратившись в комментариях под сообщениями на Facebook-странице: https://www.facebook.com/lg.dmsu/;

🔵 с помощью сервиса ГМС «Приемная электронных обращений граждан»: https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html (официальный ответ обязательно будет предоставлен ​​в сроки, предусмотренные Законом Украины «Об обращениях граждан»).