Эколог рассказала, чем опасна тотальная ликвидация шахт на оккупированном Донбассе

В предвоенный 2013 год из украинских шахт было добыто 83 млн т. угля, и 75% от этого объема – из шахт Донбасса. К 2014 году на территории Донецкой и Луганской областей насчитывалось около 150 шахт, 96 из которых оказались на территории, занятой боевиками “Л/ДНР”. В последние годы оккупанты закрывают (затапливают) целые объединения угольных предприятий. По итогу – действующих осталось не более 27.

Об этом сообщается в материале издания “Апостроф“.

В “ЛНР” в 2020 году разработали очередной план закрытия шахт, приняв так называемый “закон” “О ликвидации убыточных предприятий по добыче (переработке) угля”. На данный момент по нему были затоплены уже две шахты – “Новопавловская” и “Миусинская”. А до 1 февраля 2021 года будет закрыто еще 4 – имени 19-го партсъезда в поселке Белое, зоринская “Никанор-Новая”, антрацитовская “Партизанская”, ровеньковская шахта им. Дзержинского и шахтоуправление “Луганское” в поселке Юбилейный Луганска.

В “ДНР” же “власти” запланировали ликвидацию всех шахт “Макеевугля” и большинства предприятий “Донецкугля” и “Торезантрацита”.

Тотальное уничтожение угольной отрасли грозит не только ухудшением материального положения населения неподконтрольной территории (ведь тысячи граждан работают на шахтах).

Неконтролируемое затопление шахт грозит тем, что зараженная опасными веществами вода поднимается и подтапливает существующие водозаборы по всему региону, делая питьевую воду непригодной для употребления.

“Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, а все его мощности, инфраструктура уничтожены, – назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены”, – заявил Витольд Фокин, добавив, что многие закрывают глаза на проблему, но “надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария”.

Экологи уже давно бьют тревогу относительно опасности, которая в любой момент может обернуться экологической катастрофой для целого региона. Проблема заключается еще в том, что с 2014 года Украина не получает никаких данных с той стороны о состоянии шахт, степени их затопляемости, а также опасных веществах, которые находятся в воде.

“Там может быть все, начиная от загрязнений нефтепродуктами или маслами, заканчивая любыми химическими реагентами, которые там могли находится сливаться туда или находиться на захоронении. Например, на территории Донецка была практика, когда шахта использовалась для захоронения ртутных ламп. Был такой способ утилизации отходов первого класса опасности”, – рассказала в комментарии “Апострофу” эколог Татьяна Лампика.

Наиболее опасная ситуация на шахте “Юнком” под Енакиево, где в 1979 году был произведен экспериментальный ядерный взрыв, после чего объект был законсервирован. До 2018 года даже оккупанты следили за тем, чтобы шахтные воды с “Юнкома” все время откачивались. Но потом, видимо, деньги закончились, и НВФ решили откачку воды прекратить.

По данным экологов, при подъеме воды в шахтах, концентрируются все растворимые элементы угля, а это различные соединения железа, марганца, свинца, ртути. И все эти химические соединения просто пойдут в грунтовые и поверхностные воды. По сути, оккупационная власть своим бездействием делает питьевую воду на территории Донбасса непригодной для употребления. Но пострадают не только неподконтрольные Украине территории.

“Вода всегда находит выход, и рано или поздно, эта вода попадет в таком же составе, но уже на контролируемую территорию. Под заражением окажутся все водные объекты, которые связаны между собой через подводные горизонты. И это уже станет невозможно контролировать”, – отметила Татьяна Лампика.