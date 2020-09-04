На Луганщине задержали “черных лесорубов”: “Рубили ясень”. ФОТО

Сотрудники Старобельского отдела полиции задокументировали группу из трех мужчин, которые осуществляли незаконную вырубку леса в с. Подгоровка. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
Сегодня, 4 сентября, в Старобельский полиции поступило сообщение от местного лесничего о том, что неизвестные лица осуществляют вырубку леса.
Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что три местных жителей осуществляли незаконную порубку леса с помощью бензопилы и пытались его вывезти грузовым автомобилем ЗИЛ 130.
С места преступления следователями были изъяты бензопилы, транспортное средство и древесина – дерева породы «ясень» 6 куб.м.
Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». В рамках открытого уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия.