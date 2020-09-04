Гайдай поделился утешительными новостями о ситуации на Луганщине: “Спасателям удалось остановить распространение огня”

На сегодня спасатели продолжают работать в Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Они завершают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра, – сообщил председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай. – Пожарные приложили максимум усилий, чтобы огонь не попал на жилой сектор. Сейчас спасатели помогают на местах ликвидировать очаги тления ».

Он отметил, что вчера у Трехизбенки огонь начал быстро распространяться из-за ветра, который направил пламя на населенный пункт. Поэтому оперативным штабом быстро были подготовлены автобусы для возможной эвакуации и больницы для размещения людей.

«К счастью, спасателям удалось остановить распространение пожара. Пламя локализован. Пожарные продолжают работать, ситуация контролируется. Критическая опасность снята, – сказал глава Луганщины. – К сожалению, вчера найдено тело военного, которого считали пропавшим без вести во время пожара, когда он участвовал в эвакуации людей и техники с позиций ».

Сегодня продолжается тушение трех очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений вблизи с. Лобачево и с. Лопаскино Новоайдарского района и Болотенное Станично-Луганского района.

Всего в тушении пожаров было задействовано 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

Дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

К тушению пожара привлечены подразделения ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и подразделения городских районных отделов Станично-Луганского, Беловодского, Старобельского, Белокуракинского, Сватовского районов и городов Северодонецк, Лисичанск.

Подразделениями ГУ НП в Луганской области обеспечено соблюдение публичной безопасности и перекрытия подъездных путей в направлении зоны чрезвычайного происшествия с целью недопущения травмирования населения.

В настоящее время пожаром повреждено 2 нежилых и 1 жилой дом в с. Лобачево и 3 нежилых дома в с. Райгородка. Пострадавших нет.