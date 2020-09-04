+22 новых случаев коронавируса в Луганской области

4

По состоянию на 4 сентября в Луганской области зарегистрировано всего 396 случаев COVID-19 (+22 за минувшие сутки).

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Новые случаи выявлены:

  • г. Северодонецк +12;
  • г. Лисичанск +3;
  • г. Рубежное 1;
  • Станично-Луганский район +3;
  • Новоайдарский район 2;
  • Сватовский район +1.
    Среди новых случаев контактировали с выявленными ранее – 7 человек; с симптомами пневмонии и тяжелого течения ОРВИ – 10 человек; прибыли с ВОТ – 5 человек.
    Активных больных – 177 человек, в т.ч. 6 детей. Лечатся в стационарах – 51, амбулаторно – 126.
Нет описания фото.