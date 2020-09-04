Пришел добровольцем в ВСУ еще в 2014: во время ликвидации пожара на Луганщие погиб старшина Артем Бондаренко

Воин-десантник старшина Артем Бондаренко погиб во время ликвидации пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. Артем считался без вести пропавшим, однако его тело было найдено под завалами сгоревшего блиндажа.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Главный сержант роты в условиях сильного пожара осуществлял эвакуацию военного имущества, однако стихийное бедствие унесло жизни десантника.

Артем Бондаренко пришел добровольцем в Вооруженные Силы Украины в горячем 2014-м году. В составе украинского десанта вел боевые действия в самых горячих точках Донбасса: Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевский промзона и многие другие.

“В сложных ситуациях, он всегда был примером мужества, выдержки и чести, добрым и порядочным человеком. За это его любили и уважали солдаты”, – добавили в командовании.