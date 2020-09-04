В Кременском районе возгорание в жилом секторе едва не перекинулось на лес

3 августа в 13:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: Старобельский р-н. с.Новокраснянка ул.Братьев Сосовых.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место пожара спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что по указанному адресу на частном дворе горят две хозяйственные постройки, деревянный забор и покрытие погреба. А на соседнем частном дворе в результате пожара повреждена обшивка стены гаража. Была угроза распространения огня на рядом расположенные соседние жилые дома и лес.

Пожар локализован в 14:15 ликвидирован в 18:55.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекалось 11 пожарных и 4 единицы техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.