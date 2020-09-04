Нардеп Шахов из Луганской области собрался в мэры Киева

Член депутатской группы “Доверие” Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского головы Киева

Об этом он написал на свой странице в Facebook.

“Пришло время напомнить нынешней киевской власти, что Киев – это не только новостройки-муравейники и коррупционные схемы”, – написал Сергей Шахов.

Участвовать в предвыборной гонке нардеп будет от партии «Наш край».

По данным движения “ЧЕСНО”, в 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как самовыдвиженец и член партии “Наш Край” по 114 округу (Луганская область). С 6 декабря 2019 – член депутатской группы “Доверие”, до того – внефракционный. Член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Народный депутат Украины 8 созыва, избранный 17.07.2016 года по мажоритарному округу №114 (Луганская область) от партии “Наш Край”, являлся членом Политсовета партии, был ее сопредседателем. Входил в депутатскую группу “Воля народа” в Верховной Раде, до 2017 года был внефракционным.

С 2015 до 2016 года был депутатом Северодонецкого городского совета, избранный первым кандидатом от “Нашего Края”.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 106 мажоритарному округу, в 2012 году – по 107-м, также как самовыдвиженец. В 2012 году возглавлял неформальное объединение кандидатов-мажоритарщиков Луганской и Донецкой областей, известное под названием “Команда Шахова».

В конце 2013 года на довыборах был избран депутатом Стахановского городского совета от Партии украинского народа по мажоритарному округу.

С декабря 2010 до 2011 года – член исполнительного комитета Стахановского городского совета.

С марта 2006 по октября 2010 – депутат Луганского областного совета, в 6 созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата от “Партии регионов” Виктора Бондаренко. Работал на руководящих должностях в различных коммерческих и юридических предприятиях, является директором ООО “Шахов Сергей Владимирович”.

Окончил ПТУ №21 г. Брянка по специальности “повар-кондитер”, факультет правоведения в Университете “КРОК” и НЮУ им. Я. Мудрого (диплом магистра), получил специальность бакалавра богословия в Богословском университете им. Архистратига Михаила и магистра государственного управления в ХРИГУ НАГУ при Президенте Украины.

Основатель и председатель ВОО “Народное доверие” и БО “Благотворительный фонд Сергея Шахова», занимающихся благотворительной деятельностью, также возглавлял стахановскую городскую общественную организацию “Добродий”.

“ЧЕСНО” сообщает, что журналисты неоднократно обвиняли Шахова в многочисленных нарушениях избирательного законодательства.