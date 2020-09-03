Возле Трехизбенки сложилась пожароопасная ситуация, – полиция

По состоянию на 18.00 не утихает пожар вблизи населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сейчас на месте происшествия работает оперативный штаб, и руководители ЛОВГА, ГУНП и командующий штаба ООС организуют мероприятия, чтобы не допустить попадания в огневую ловушку жилых домов. К борьбе с огнем привлечены военнослужащие, пожарные и полицейские.

Кроме этого, полицией принимаются меры оповещения местных жителей об опасности и алгоритм действий в случае угрозы жизни.