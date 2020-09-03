В Болотенном пожар уничтожил три дома и хозпостройки, – волонтеры

Сотрудники гуманитарного центра Пролиска – Станица Луганская, работающего при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, посетили село Болотенное Станично-Луганского района, где 2 сентября произошло возгорание лесного массива и сухой травы.

Об этом сообщает Гуманитарная миссия Пролиска.

Как уточнили в благотворительной организации, Болотенное — населенный пункт с ограниченным доступом, который расположен непосредственно на линии разграничения сторон. На данный момент в селе постоянно проживают 38 человек, большая часть которых — переселенцы из неподконтрольной правительству Украины территории. Въезд в село осуществляется исключительно по предварительной договоренности.

Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями с сильными порывами ветра. Совместными усилиями пожарных, военнослужащих, работников лесничества и сотрудников полиции к вечеру того же для пожар был локализован. Огонь уничтожил три дома, а также были повреждены хозяйственные постройки. Среди местных жителей пострадавших и жертв нет.

Сотрудники гуманитарного центра Пролиска – Станица Луганская за личные средства приобрели продукты питания и гигиенические наборы, которые предоставили людям, пострадавшим при пожаре.