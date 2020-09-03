По факту пожаров на Луганщине открыты уголовные дела

Луганской местной прокуратурой № 2 и Новоайдарским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинившее имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Установлено, что 2 сентября 2020 на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области возникли серии пожаров в природной среде, охватившие общую площадь более 2000 га. В результате пожара один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, двое – получили ожоги различной степени тяжести, а также уничтожены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Тушение пожаров осложнено расположением очагов возгорания в непосредственной близости от линии разграничения и минированием этих территории.

Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовных преступлений.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляется Новоайдарским и Станично-Луганским отделами полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области. Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области.