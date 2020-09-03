Возле временно неподконтрольного Первомайска и Кадиевки бушуют пожары: в огне люди теряют имущество и хозяйство. ФОТО

По данным источника “Луганский инсайд” в телеграмм-канале, со вчерашнего дня горит сухая трава и лес в районе временно неподконтрольных поселков Ольховка и Калиново под Первомайском, а также улица Вишневая ( находится между Ирмино и Первомайском). Сгорело несколько домов и хозпостройки. В Кадиевке (бывш. Стаханов, – ред.ЛР) и Ирмино до сих пор стоит смог.

“Так на улице Вишневой сгорели дома и хозпостройки по адресам: улица Вишневая 4, 8 и 36. На данный момент в районе Максимовки и завода Ленина пожары продолжаются. Многие фермеры остались без угля, дров, света и кормов заготовленных для животных”, – сказано в сообщении.

Также в Кадиевке по улице Керченской пожаром был уничтожено частное хозяйство: сгорела крыша 3-х сараев на площади 480 квадратных метров, а с ней и 15 свиней. Кроме того, уничтожено 2 тонны сена и 20 тонн соломы.

“Ряд аналогичных пожаров произошел в Славяносербском и Лутугинском районах, где огнем также были уничтожены несколько жилых домов и частных хозяйств. Несколько менее масштабных пожаров вчера произошло и на территории Луганска”, – добавил источник.