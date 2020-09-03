4 сентября в Луганской области усилится ветер: в ГСЧС обратились с важным призывом к гражданам

Днем 4 сентября 2020 местами по Луганской области и городу Северодонецк ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м / с. (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха ночью 14-190 тепла, днем 29-340 тепла.

В ГУ ГСЧС в Луганской области напоминают: по прогнозам Укргидрометцентра, в течение 2-4 сентября на востоке Украины будет преобладать засушливая и ветреная погода, что создаст предпосылки для содержания чрезвычайной пожарной опасности.



Как следствие, резко обостряется ситуация с пожарами в естественных экосистемах. Причинами, которые приводят к этим пожаров, из года в год являются: неконтролируемое выжигание сухой травы, камыша, участков со степной и другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках. Это, в свою очередь, становится причиной распространения пламени на лесные насаждения, жилые дома и хозяйственные постройки. В результате наносятся значительные материальные и экологические убытки.

” Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области обращается ко всем с просьбой: не провоцируйте пожары в природных экосистемах! Добросовестно соблюдайте правила пожарной безопасности! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101»”, – сказано в сообщении.

Напомним, что 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.



По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, ликвидировано – 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве). Продолжается тушение 3 ячеек, из которых локализована 1 ячейка в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).

Во время тушения пожара погиб украинский военный, еще двое получили ожоги.