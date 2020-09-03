На Попаснянщине не прекращаются пожары: в Волчеяровке огонь перекинулся на заброшенные дома

Сегодня, 3 сентября, в с. Волчеяровка Попаснянского района произошло возгорание крыш3 нежилых домовладений. Пожар уже локализован.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. Причина возгорания устанавливается.

В свою очередь в Попаснянской районной государственной администрации отметили, что с 1 сентября в районе в разных местах вспыхивают возгорания:

“1 сентября спасатели Попаснянского участке ГСЧС тушили возгорание сухой травы в поле между селом Новоалександровка (территория находится на линии разграничения) и окраиной Попасной. В результате пожара произошло возгорание семи нежилых домов по улице Парусовка (город Попасная) и поврежден один жилой дом и три нежилых в Новоалександровке. Вчера вечером спасателям удалось потушить возгорание в окрестностях города Золотое-1.

Сегодня после обеда пожары вспыхнули в Малорязанцевском и Волчеяровском поселковых советах Попаснянского района. В некоторых населенных пунктах пострадали нежилые помещения (заброшенные дома). Сейчас происходит тушение пожара в Золотом-1. На месте работает две спасательные машины. Также одна машина тушит повторное возгорание в поле возле Новоалександровки“